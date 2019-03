75 Stunden Verschnaufpause: Borussia atmet durch für den Endspurt

Mönchengladbach An diesem Wochenende herrscht Ruhe am Borussia-Park. Dieter Hecking gibt seinen Spielern bis Montag frei. Sie sollen die letzte Möglichkeit zum Durchschnaufen nutzen.

Am Freitagvormittag trafen sich die Gladbacher am Borussia-Park zum Auslaufen nach dem Testspiel im Zwickau, das das Team von Dieter Hecking am Donnerstagabend mit 3:1 gewonnen hatte. Ab zwölf Uhr verließen die Spieler das Gelände, einige, darunter Lars Stindl, ließen sich von ihren Familienangehörigen oder Freunden abholen, um gleich in die Heimat oder den Wochenend-Kurztrip aufzubrechen. Zeit genug dafür lässt Hecking seinen Spielern allemal. 75 Stunden, also über drei Tage, liegen zwischen dem Ende des Auslaufens am Freitag und dem nächsten Training am kommenden Montagnachmittag. Diese Zeit sollen die Borussen nutzen, um noch einmal zu entspannen und Kräfte zu sammeln. Denn es ist die letzte Gelegenheit, die sich dafür bis zum Saisonende bieten wird.