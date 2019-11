„Hat nichts im Schädel“ : Basler ledert gegen Ex-Borusse Cuisance

Düsseldorf Mario Basler hat Michael Cuisance in der Sport1-Talkrunde „Doppelpass“ scharf kritisiert. Der französische Junioren-Nationalspieler war im vergangenen Sommer von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern München gewechselt.

Mario Basler ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Anders war dies auch nicht am Sonntag in der Sport1-Talkrunde „Doppelpass“. Angesprochen auf die Personalie Michael Cuisance, der im vergangenen Sommer von Borussia Mönchengladbach für kolportiere zwölf Millionen Euro zum FC Bayern München gewechselt war, gab Basler zynisch bekannt, dass „ich Cuisance zu diesem Wechsel nur gratulieren kann. Er ist von einem Klub, der in der Europa League spielt, in die 3. Liga gewechselt.“