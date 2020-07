DFB-Pokal : Borussia reist zum Vertreter des Fußballverbandes Bremen

Mönchengladbach Borussias erster Pokalgegner kommt aus dem Bremen Fußballverband. Welcher Verein es sein wird, steht aber noch nicht fest. Die Halbfinals und das Endspiel müssen erst noch gespielt werden, bevor Marco Roses Team Gewissheit hat.

Borussia reist in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Vertreter des Bremer Fußballverbandes. Das hat am frühen Sonntagabend die Auslosung im Rahmen der ARD Sportschau ergeben. Gegen wen das Team von Trainer Marco Rose antreten wird, steht aber noch nicht. In den Halbfinals stehen der sechstklassige FC Huchting, der auf den fünftklassigen Blumenthaler SV trifft, im anderen Halbfinale stehen sich die Fünftligisten SC Borgfeld und FC Oberneuland, ebenfalls in der fünften Liga aktiv, gegenüber.