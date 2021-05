2:6-Blamage im Niederrheinpokal-Halbfinale : MSV verspielt Aussicht auf DFB-Pokal-Start

Düsseldorf Der MSV Duisburg hat das Finale des Niederrheinpokals verpasst. Das Team von Trainer Pavel Dotchev blamierte sich Halbfinale beim Regionalligist Wuppertaler SV. Die Zebras verspielten damit die Chance auf den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals – und viel Geld.

Im Halbfinale des Niederrheinpokals hat der Wuppertaler SV für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Der Regionalligist setzte sich am Mittwochabend mit 6:2 (2:1) gegen Drittligist MSV Duisburg durch und darf nun neben dem Pokalsieg auch vom Einzug in die Hauptrunde des DFB-Pokals träumen.

Wie schon beim 5:0-Sieg gegen KFC Uerdingen hütete Steven Deana das Tor der Zebras. Zudem feierte Stefan Velkov nach knapp viermonatiger Verletzungspause sein Comeback. Der Bulgare, der vom KFC an die Wedau kam, musste sich einer Knöchel-OP unterziehen und stand zuletzt am 31. Januar gegen Lübeck auf dem Rasen. Insgesamt veränderte MSV-Trainer Dotchev seine Startelf im Vergleich zur „peinlichen“ 1:5-Niederlage gegen Ingolstadt auf fünf Positionen: Neben Deana und Velkov rückten Connor Krempicki, Ahmet Engin und Orhan Ademi ins Team.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gingen die Duisburger in der 20. Minute durch ein Eigentor von Wuppertals Noah Salau in Führung. In der Folge verpasste es der MSV, den zweiten Treffer nachzulegen. Die beste Chance vergab Ademi. Der Außenseiter ließ sich davon aber nicht entmutigen – und schlug doppelt zurück. Zunächst traf Königs per Distanzschuss zum 1:1-Ausgleich, dann nutzte Ametov eine Unsicherheit in der Hintermannschaft der Duisburger zur Führung für Wuppertal.