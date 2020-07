Zweites Jahr unter Marco Rose : Fünf Aufgaben für Borussia für die nächste Saison

Obwohl die erste Saison schon sehr erfolgreich lief, hat Marco Rose mit den Borussen noch einige Themen, die in Angriff genommen werden müssen. Foto: dpa/Ina Fassbender

Mönchengladbach Borussia will im zweiten Jahr unter Marco Rose wieder erfolgreich sein. Dafür bedarf es ein paar Verbesserungen. Wir nennen fünf Themen, bei denen noch durchaus Luft nach oben ist.

Als Borussia gerade ihren großen Erfolg, den Einzug in die Champions League, nach dem 2:1-Sieg gegen Hertha BSC feiern durfte, blickte Marco Rose schon wieder nach vorne in die kommende Saison. „Alles geht dann wieder bei Null los. Wir wollen unsere positive Entwicklung in der Bundesliga weiter fortsetzen“, sagte der Trainer, der klarmachte, dass man zwar zufrieden sei mit dem, was man geleistet habe, sich aber nicht damit zufrieden gebe.

Borussia will mehr, obwohl der Maßstab nach der vergangenen Saison recht hoch liegt. „Dass man uns in Zukunft an Platz 4 messen wird, ist für mich nichts Beängstigendes. Im Gegenteil, ich finde das spannend“, sagte Rose nun im Vereinsmagazin „FohlenEcho“. Für den Trainer gibt es kein Limit, sein Anspruch ist Erfolg und sein Ansatz dafür ist, diesen mit aller Macht anzugehen. „Wenn Du im Sport große Dinge erreichen möchtest, müssen Lust und Mut größer sein als mögliche Zweifel. Vielmehr sollte man eine große Freude daran entwickeln, selbst schwierige Herausforderungen zu bewältigen“, sagte der 43-Jährige.

Damit Borussia die nächsten (Erfolgs-)Schritte machen kann, muss der Trainer das Spiel jedoch noch auf einigen Ebenen weiterentwickeln. Wir nennen fünf Themen, die in der zweiten Rose-Saison in Angriff genommen werden müssen.

Info Sieben Borussen mit mindestens 5 Ligatoren 10 – Alassane Plea, Marcus Thuram 9 – Lars Stindl 8 – Breel Embolo 6 – Patrick Herrmann 5 – Jonas Hofmann, Ramy Bensebaini

Konstanz Genau im richtigen Moment hatte Borussia wieder eine Siegesserie in der vergangenen Saison, als die letzten drei Partien gewonnen wurden. Doch zuvor gab es viele Monate keine zwei Erfolge am Stück. Die Leistungen schwankten zu sehr, dadurch geriet auch die Champions League in Gefahr. Das Auf und Ab war auch schädlich in den Pokal-Wettbewerben, aus denen Gladbach frühzeitig ausschied. Nur mit mehr Konstanz ist der Erfolg in der Meisterschaft, dem DFB-Pokal und der Champions League möglich.

Sicherheit Mit 40 Gegentoren hatte Borussia die drittbeste Abwehr in der Bundesliga. Doch gerade in der Rückrunde gelang es zu selten, Spiele ohne gegnerischen Treffer zu beenden. Nur zweimal konnte Keeper Yann Sommer seinen Kasten sauber halten. Zukünftig muss die Defensive häufiger bis zum Schluss gut stehen, weil so auch mehr Selbstvertrauen entsteht.

Standardstärke Wenn Lars Stindl zum Elfmeter antritt, kann man sich sicher sein, dass dies wenige Sekunden später in einem Torerfolg endet. Der Kapitän und sein Vertreter Ramy Bensebaini sorgen in dieser Kategorie für Stärke bei ruhenden Bällen. Laszlo Bénes machte das bei Freistößen, vier Tore bereitete er so vor – jedoch gehört er seit dem Ende der Hinrunde nicht mehr zum Stammpersonal. Entsprechend abgeflacht ist die Erfolgskurve bei Standards. Zu selten wird es nach Ecken und Freistößen gefährlich. Dabei werden so Spiele, in denen es nicht so gut läuft, häufig entschieden. Das musste Borussia auf der anderen Seite selbst erleben, beispielsweise beim 0:1 in Freiburg.

Schnelligkeit Die Gladbacher sind unter Rose schon deutlich bessere Sprinter geworden, doch es ist noch viel Luft nach oben. Zwölf von 17 Bundesliga-Konkurrenten setzten sowohl häufiger zu intensiven Läufen als auch zu Sprints an. Im Durchschnitt der Top-Speeds aller Spieler lag Borussia sogar nur an Platz 15. Dass Hannes Wolf nun die Position von Raffael einnimmt, wird diese Statistik schon mal verbessern. Doch auch die Spieler, die schon länger da sind, müssen noch ein Stück mehr Gas geben.