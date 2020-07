Gladbachs Fans drücken die Daumen : Millionen-Finale für Borussia in England

Marco Rose hofft am Sonntag auf einen Sieg von Leicester City. Foto: dpa/Andreas Gora

Leicester In England gibt es am letzten Spieltag ein echtes Endspiel um die Champions League. Auch für Borussia wird der Ausgang wichtig sein, es könnte nochmal mehr Geld für den Klub geben.

Vor gut einer Woche hat Basaksehir FK ein wenig Wiedergutmachung betrieben. Denn bei Borussia dürfte man sich durchaus gefreut haben, dass das Team, das in der abgelaufenen Saison verantwortlich für das Gladbacher Aus in der Gruppenphase der Europa League gewesen war, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte türkischer Meister geworden ist. Damit sicherte sich Basaksehir nämlich auch den einzigen festen Platz der türkischen Liga für die Champions League und bescherte Borussia so Geld. Denn der ehemalige Gruppen-Gegner liegt in der Koeffizientenliste der Uefa hinter Gladbach, das so von den bislang für die Champions League qualifizierten Teams nun den vorletzten Platz belegt – und damit statt 1,108 Millionen Euro bereits 2,216 Millionen Euro dank der Koeffizientenregelung sicher hat. Und am Sonntag könnte es für Borussia noch einen Rang nach oben gehen.

Denn in England gibt es für die Gladbacher am letzten Spieltag ein Millionen-Finale für Borussia. Um die letzten beiden Königsklassen-Plätze kämpfen dort Manchester United, der FC Chelsea und Leicester City. Und da hoffen die Borussen sehr auf Leicester, denn während ManU und Chelsea in der Koeffiziententabelle deutlich vor ihnen liegen, ist Leicester hinter Gladbach positioniert. Bedeutet: Qualifiziert sich der englische Meister von 2016 für die Champions League, hat Borussia nochmal 1,108 Millionen Euro mehr sicher.