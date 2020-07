Borussia-Quiz : Zehn Fragen zu Gladbachs Pokal-Historie

1995 gewann Borussia mit Stefan Effenberg letztmals den DFB-Pokal. Foto: Imago

Mönchengladbach Am Wochenende wird die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost. Zuvor wollen wir in unserem Quiz Ihr Wissen über die Pokal-Geschichte der Borussen, die den Wettbewerb zuletzt 1995 gewonnen haben, testen.

Am Sonntag gibt es den ersten spannenden Moment für die Fans der Borussen. Um 18.30 Uhr wird dann die Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokals ausgelost. In der vergangenen Saison erwischte Gladbach mit dem SV Sandhausen das schwerstmögliche Los, in diesem Jahr wäre das Pendant dazu der Karlsruher SC. Der 15. der abgelaufenen Zweitliga-Saison hat nämlich Heimrecht in der ersten Runde, für Borussia soll es aber möglichst nicht wieder dieses Los sein, auch der 1. FC Nürnberg, der in der Relegation gerade so den Klassenerhalt verhindert hat, wäre ein sehr starker Gegner zum Pokal-Auftakt.

Wie eng es gegen diese Kontrahenten sein kann, zeigte die Erstrundenpartie in der vergangenen Saison. Sandhausen war besser als Borussia, doch ein Tor von Marcus Thuram entschied das Spiel zugunsten der Gladbacher. Wissen Sie noch, wer das Tor vorbereitet hat? Auch in der zweiten Runde traf Thuram, da reichte es aber nicht, 1:2 verlor Borussia in Dortmund. Welcher Spieler schlug da die Flanke zum Kopfballtor des Franzosen?

In unserer neuesten Ausgabe unseres Quiz schauen wir aber auch noch weiter zurück in die Pokal-Historie der Borussen. Es ist beispielsweise sieben Jahre her, dass Gladbach letztmals in der ersten Runde aus dem Wettbewerb ausgeschieden ist. Gegen welchen Klub aus Hessen war Borussia damals mit 4:5 nach Elfmeterschießen unterlegen? Auch in der Saison 2004/2005 war sofort Schluss für Gladbach, damals ging es gegen die Zweitvertretung eines Top-Klubs der Bundesliga – von welchem?

1995 gab es den bislang letzten Titel für die Borussen. Das Team des damaligen Trainers Bernd Krauss besiegte den VfL Wolfsburg im Pokalfinale mit 3:0. Welche Gladbacher erzielten die Tore? Drei Jahre vorher reichte es gegen Hannover 96 nicht, das Endspiel ging mit 4:5 nach Elfmeterschießen verloren – welche Spieler verschossen ihren Strafstoß? Im vorigen Halbfinale gab es auch ein Elfmeterschießen, das in die Geschichte einging. Uwe Kamps war der Held des Spiels gegen Bayer Leverkusen, doch wie viele Versuche des Gegners parierte er? Testen Sie nun Ihr Wissen über Borussias Pokal-Historie.

Immer wieder wollen wir Ihr Borussia-Wissen auf die Probe stellen. Schauen Sie regelmäßig rein, testen Sie sich und treten Sie gegen andere Sympathisanten der Fohlenelf an. Es gibt zwar nichts „Blechernes“ zu gewinnen, wie Sportdirektor Max Eberl zu sagen pflegt. Aber sich als absoluter Borussia-Experte zu erweisen, dürfte Ansporn genug sein.