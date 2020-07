Bei Instagram : Darum zeigt sich Tony Jantschke beim Staubsaugen

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk) 12 Bilder Das ist Tony Jantschke

Mönchengladbach Borussias Verteidiger Tony Jantschke postete bei Instagram ein Foto, das ist bei der Hausarbeit zeigt. Die Fans fühlen sich bestätigt, die Kollegen frotzeln. Das nimmt der Geschäftsmann Jantschke gern in Kauf.

In den vergangenen Wochen waren die sozialen Netzwerke prall gefüllt mit Urlaubsfotos von Fußball-Profis. Meistens zeigen die Bilder bei Instagram und Co. die Herren in entspannter Atmosphäre. Ramy Bensebaini zum Beispiel, Borussias algerischer Linksverteidiger, stellte ein Foto ein, das ihn entspannt auf einer Yacht im tiefblauen Gewässer zeigt. Sein Kollege Nico Elvedi gönnte sich auf einem Bild mit Kumpels aus dem Schweizer Nationalteam eine Abkühlung im Pool. Kapitän Lars Stindl ließ seine Fans an einem Familienspaziergang in Palma teilhaben. Tony Jantschke hingegen schickte nun ein Bild der anderen Art in die Welt hinaus: Das Foto zeigt ihm beim Staubsaugen.

„In meinem Ferienhaus in Geierswalde helfe ich heute selbst mit, da viele Urlauber in die wunderschöne @lausitzerseenland zum Urlaub anreisen“, schrieb Jantschke dazu. Der Mann, den die Gladbach-Fans „Fußballgott“ rufen, hält es demnach im Leben jenseits des Fußballs wie auf dem Rasen: Wenn er gebraucht wird, ist er da. „Das wundert mich jetzt gar nicht. Es ist ja seine Art anzupacken, wenn es nötig ist. So kennen wir dich“, schreibt ein Fan. „Auch da also ganzes Vorbild, der Fußballgott“, ein anderer. Das Foto bestätigt auch den Gesamteindruck von Jantschke: Er ist stets bodenständig geblieben. „Legenden staubsaugen selber“, notiert einer in den Kommentaren.

Das Foto brachte auch Jantschkes Kollegen auf den Plan. „Wie süß“, schreibt Oscar Wendt. Ex-Borusse Thorben Marx frotzelt: „Endlich machst du mal was, was du kannst.“ Und Christoph Kramer vermutet gar, dass die Szene gestellt ist. „Der Stecker ist doch gar nicht in der Steckdose“, stellt Borussias Mittelfeldmann fest. „Nein, ich habe wirklich gesaugt“, beteuert Jantschke. Sechs Ferienwohnungen hat Jantschkes „Haus Seeweg“, das er von 2018 bis 2019 umgebaut und saniert hat. Es liegt wenige Minuten entfernt vom Geierswalder See.