Borussia Mönchengladbach: Denis Zakaria will das starke erste Jahr bestätigen.

Mönchengladbach In seiner ersten Saison hat Borussias Schweizer Mittelfeldspieler die Bundesliga ohne Anlaufschwierigkeiten erobert. Nun will er das bestätigen. Nach der Umstellung auf ein 4-3-3-System könnte er dabei offensiver werden.

Für Zakaria war es in Southampton nach der Halbzeit, die er beim 0:1 gegen Ingolstadt gespielt hatte, der zweite Einsatz in dieser Vorbereitung. Bei der Aktion, die zum Tor führte, zeigte der 21-Jährige alles, was ihn als Fußballer ausmacht: Er ist entschlossen, kampfstark, zielstrebig und hat großes Talent. Genau so kam er vor einem Jahr in der Bundesliga an. Sein erstes Tor in der deutschen Eliteklasse, das er am zweiten Spieltag in Augsburg erzielte, war der Beleg: Zakaria ist ein nimmermüder Antreiber aus der Tiefe, ein resoluter Umschaltspieler mit Torgefahr. Mit seinen tentakelartigen Beinen „saugt“ er zudem die Bälle vom Gegner ab. Anlaufschwierigkeiten? Nichts da!