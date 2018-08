Josip Drmic fehlt wegen Trainingsrückstand, Christoph Kramer hatte am Freitag das Training wegen Kreislaufbeschwerden abbrechen müssen und ist auch zuhause geblieben. Thorgan Hazard ist nach der WM noch im Urlaub. Zu guter Letzt in der langen Liste der Abwesenden sind Moritz Nicolas und Torben Müsel, die an diesem Wochenende in der Regionalliga zum Einsatz kommen.