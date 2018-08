Borussia Mönchengladbach: Die Wende für Patrick Herrmann?

Borussias zweifacher Torschütze : Herrmann zeigt die richtige Reaktion

Patrick Herrmann wurde in Southampton nach acht Minuten aufgrund der Verletzung Ibrahima Traorés eingewechselt und nutzte die Chance. Foto: imago/Zink/Sportfoto Zink / DaMa

Mönchengladbach Der Flügelspieler spielt beim 3:0 in Southampton stark und erzielt zwei Tore. Trainer Dieter Hecking stellt klar, dass der 27-Jährige nicht ausgemustert sei. Möglich, dass der Ur-Borusse nun doch Gladbacher bleibt.

Es gibt zwei Fotos, die beim 3:0 der Borussen in Southampton entstanden sind und die Gefühlszustände des Tages zusammenfassen. Das eine zeigt Patrick Herrmann in trotziger Jubelpose, das andere Ibrahima Traoré mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen sitzend. Der Flügelflitzer zog sich möglicherweise einen „kleinen Muskelfaserriss“ (Trainer Dieter Hecking) zu, die genaue Diagnose steht noch aus. Am Montag ist eine MRT-Untersuchung.

Herrmann kam für den unglücklichen Kollegen ins Spiel und nutzte die Chance zur Werbetour in eigener Sache. Er erzielte das 1:0 und das 3:0 im Anschluss an schnell und präzise vorgetragene Angriffszüge (zwischendrin traf Denis Zakaria aus der Ferne zum 2:0) mit großer Coolness und Entschlossenheit.

Was in Traorés Gedankenwelt los war, kann man sich ausmalen. Der 30-Jährige war blendend drauf in der bisherigen Vorbereitung, er will wieder Spaß haben, nachdem er in den vergangenen beiden Spielzeiten vor allem verletzt war. Doch erlaubt ihm seine anfällige Muskulatur das? Er wäre der dritte Ausfall im dritten Testspiel in Serie: Gegen Augsburg erwischte es Laszlo Bénes (Muskelfaserriss im Oberschenkel), gegen Ingolstadt Nico Elvedi (Patellasehnenansatzreizung).

Foto: REUTERS/CRAIG BROUGH 14 Bilder Herrmann trifft beim 3:0-Sieg gegen Southampton doppelt

Patrick Herrmann ist indes der große Gewinner vom Testspiel in Southampton. Viele Teamkollegen gehörten in den sozialen Netzwerken zu den zahlreichen Gratulanten zum Doppelpack. Das belegt sein Standing im Team. Es gab auch ein Sonderlob vom Trainer für ihn, nicht nur der beiden Tore wegen. Nebenbei stellte Hecking zudem klar, dass er Herrmann keineswegs aussortiert habe.

„Die Interpretation meiner Aussage war nur in eine Richtung. Ich hätte es vielleicht deutlicher machen sollen. Es gab ein offenes Gespräch, aber es ging in alle Richtungen. Ich habe Patrick gesagt, wie die Situation ist, wenn er bleibt, aber auch, dass er mich durch Leistung überzeugen kann, anders zu denken“, sagte Hecking. „Und wir wissen, dass er im 4-3-3 eine sehr gute Lösung sein kann.“ So sieht es auch Herrmann. „Die Spielweise kommt mir entgegen“, sagte er. In Southampton kam er dreimal durch, zweimal traf er, zuvor hatte er bereits gegen Betis Sevilla ein Tor gemacht. „Ich habe ihm in unserem Gespräch klar gesagt, was ich von ihm erwarte. Was er jetzt zeigt, ist die richtige Reaktion. Er liefert gerade natürlich Argumente zu bleiben“, sagte Hecking.

Herrmanns Berater sondiert gleichwohl den Markt. Nürnberg wurde genannt, ist aber keine Option, eher Wolfsburg. „Es ist alles offen“, sagte Herrmann. Doch man spürt, und das hat er auch gesagt: Am liebsten würde er Borusse bleiben. „Wenn man zehn Jahre hier ist, hängt man an einem Verein“, gestand er. Sich hängen zu lassen angesichts der Situation, ist nicht sein Ding. „Ich bin Fußballer mit Leib und Seele, ich werde immer und egal, was los ist, Vollgas geben“, sagte Herrmann. „Es ist toll, wie Patrick die Situation annimmt, so gibt es keinen Grund ihn abzugeben“, sagte Sportdirektor Max Eberl. Das Spiel in Southampton könnte für Herrmann eine Wende gewesen sein in einer für ihn ungewissen Phase. Das hat er sich erarbeitet.

Das hat auch mit Traorés Verletzung zu tun. Er wäre der aktuell siebte Borusse nach Bénes, Elvedi, Michael Lang, Lars Stindl, Julio Vilalba und Mamadou Doucouré im Krankenstand. Raffael und Fabian Johnson, die stark spielen derzeit, sind über 30 und waren in den vergangenen Jahren immer anfällig. „Verletzungen gehören dazu, die haben andere auch. Es sind Ausfälle, die überschaubar sind. Und wir haben einen Kader, der das auffangen kann“, sagte Hecking. Zu dem Kader gehört Herrmann. Jonas Hofmann, der bisher auf dem Flügel Herrmanns Konkurrent war, sieht Hecking im neuen System vor allem auf der Achter-Position. Somit wäre auf rechts nur Thorgan Hazard als Konkurrent übrig, der am Montag ins Training einsteigt.

Herrmann hat sich aufgestellt: Für den Konkurrenzkampf bei Borussia oder als Bewerber für einen neuen Klub. „Ich freue mich über seine Reaktion in doppelter Hinsicht. Wenn es ein Angebot geben sollte und er sagt sich, es wäre gut, einen Neunanfang zu machen, dann ist er top in Form. Oder aber er zeigt mir, dass er hier seinen Platz im Team haben will“, sagte Hecking.