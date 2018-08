Borussia Mönchengladbach spielt schnell und zielgerichtet nach vorn

Kommentar zur Saisonvorbereitung : Gut getestet, Borussia

Foto: REUTERS/CRAIG BROUGH 14 Bilder Herrmann trifft beim 3:0-Sieg gegen Southampton doppelt

Mönchengladbach Borussias 3:0-Sieg in Southampton zeigt, dass das neue 4-3-3 funktioniert und es interne Verteidiger-Alternativen gibt. Doch Testspiele und Pflichtspiele sind unterschiedliche Dinge. Es ist daher eine Momentaufnahme.

Im Januar gab es ein Testspiel in Mainz. Borussia siegte 3:0, es war ein souveräner Auftritt. Was folgte, war eine Rückrunde ohne roten Faden, ein stetiges und zeitweise unerfreuliches Hin und Her. Was belegte: Testspiele und Pflichtspiele sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.

Deswegen darf man das 3:0 beim FC Southampton, bei dem Borussia ein Stunde lang (danach wurde extrem durchgewechselt) sehr souverän spielte, nicht überbewerten. Dennoch: Es stimmte fast alles. Vorn wurde flott kombiniert und zudem in den richtigen Situationen gepresst. Es wurde auch konkret verteidigt, so dass der Gegner in der ersten Stunde nur eine Chance hatte. Alles in allem ist die Reise nach England (abgesehen von der Verletzung Ibrahima Traorés) sehr gelungen.

Hier haben wir für euch die Highlights vom 3:0-Testspielsieg beim @SouthamptonFC 👉 https://t.co/Y2dYXKcMvU — Borussia (@borussia) 5. August 2018

Dass es so ist, hat mit Tiefe zu tun. Die haben die Borussen in der vergangenen Saison oft vergeblich gesucht und sind deswegen in die Horizontale gegangen, was die Spielweise angeht. Das 4-4-2, in dem sich die Borussen zuvor das Prädikat „Borussia Barcelona“ verdient hatten, wurde zum Sinnbild des Altbackenen. Das 4-3-3 soll Besserung bringen, und es scheint, wohlgemerkt in Anbetracht der Testspiele, dass es dies auch tut. Denn wer die Tiefe findet, findet sie meist durch vertikales Spiel. Dies war zu sehen im St. Mary’s Stadium in Southampton. Der Pass aus der Tiefe des Raumes, mal von Jonas Hofmann, Oscar Wendt, Florian Neuhaus oder Michael Cuisance in die Tiefe ganz vorn, konkret und zielgerichtet.