„Das macht mir Mut und Hoffnung“ : Was Hütter an Borussias 2:2 gegen Wolfsburg besonders gefreut hat

Was Hütter an Borussias 2:2 gegen Wolfsburg besonders gefreut hat

Mönchengladbach Es gab für Borussias Trainer Adi Hütter einige Aspekte, über die er sich beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg ärgerte. Zugleich sprach er seiner Mannschaft aber ein „Riesenkompliment“ aus, weil sie aus seiner Sicht etwas zeigte, was oft gefehlt hat in dieser Saison.

Zum einen die Tore der Wolfsburger. „Die Art und Weise, wie wir die Gegentore bekommen, geht gar nicht“, stellte Hütter klar. Beim 0:1 „können wir den Querpass nicht verhindern und er kann mehr oder weniger allein einschießen“, erinnerte sich Hütter an eine mal wieder allzu große Offenheit bei der Wolfsburger Führung. Auch beim 0:2 war Sebastiaan Bornauw unbedrängt bei seinem erfolgreichen Kopfball nach der Ecke von Maximilian Philipp. „Drei Meter vor dem Tor kriegen wir es nicht auf die Reihe, den Ball zu klären“, sagte Hütter.

Auch die Tatsache, dass seine Mannschaft erneut einige gute Möglichkeiten ungenutzt ließ, missfiel dem Trainer. 26 Torschüsse brachten nur zwei Treffer, 2,76 zu 1,27 betrug der Expected-Goals-Wert. Nach den wahrscheinlichen Toren war Borussia somit deutlich näher dran am Sieg als der Gegner. „Wir müssen das vorne besser machen. Aber Koen Casteels hat den Punkt auch beim Zehn-gegen-Elf festgehalten“, hatte Hütter einen starken Wolfsburger Torwart gesehen.

Allerdings wusste Hütter, dass er und seine Mannschaft glückliche Momente hatten. Wie kurz vor der Pause, als Philipp allein vor Yann Sommer den Ball über das Tor schoss. Zudem war die Überzahl nach dem Platzverweis von Maxence Lacroix kein Nachteil. „Das Spiel kann auch ganz anders laufen. Wenn wir kurz vor der Pause das 1:3 kriegen, wird es in unserer Situation sehr schwer. Und wenn es den Ausschluss nicht gibt, weiß man nicht, was passiert“, gab Hütter zu.

Sogenanntes Spielglück hatten die Borussen da, sie verdienten es sich mit großer Moral. Schließlich waren sie mit einem bösen mentalen Malus ins Spiel gegangen. Der Tod des Jungprofis Jordi Bongard, der in der Nacht zum Donnerstag bei einem Autounfall ums Leben kam, traf den gesamten Klub schwer. „Es ist eine absolute Tragödie. Wenn man Familienvater ist, weiß man, was das bedeutet“, sagte Hütter, der Vater einer Tochter ist. „Wir konnten Donnerstag nicht trainieren, weil die Mannschaft dazu nicht in der Lage war“, berichtete er. Gerade unter den Umständen beeindruckte ihn die Darbietung gegen Wolfsburg. „Ich muss dem Team ein Riesenkompliment machen, wie es das weggesteckt und ein leidenschaftlich-emotionales Spiel gezeigt hat“, sagte Hütter.