Borussia Mönchengladbachs U 23 verliert gegen Rot-Weiß Oberhausen

Fußball-Regionalliga : U 23 verpasst den perfekten Saisonstart

Torben Müsel (mitte) war von den Profis zur U 23 gekommen. Foto: Dieter Wiechmann

Mönchengladbach Nur vier Heimspiele hat Borussias U 23 in der abgelaufenen Saison gewonnen, und zumindest im ersten Heimspiel der neuen Saison setzt sich dieser wenig erbauliche Trend fort. Nach dem Auftaktsieg in Wattenscheid kassierte die Mannschaft von Trainer Arie van Lent gegen Rot-Weiß Oberhausen ein 0:2 und verbaute sich so den perfekten Saisonstart.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sascha Köppen

Die letztlich entscheidende Szene ereignete sich im Grenzlandstadion dabei bereits in der neunten Spielminute. Die Hauptrolle spielte dabei aus Borussen-Sicht Schlussmann Moritz Nicolas, den Dieter Hecking gemeinsam mit Torben Müsel zur U 23 gelassen hatte. Der Schlussmann brachte eine eigentlich harmlos wirkende Freistoßflanke nicht unter Kontrolle, der Ball wurde zu Patrick Bauder zurückgespielt, der diesen aus dem hinteren Bereich des Strafraums zum 1:0 über die Linie brachte. Bis zur Pause war von den Borussen nicht eine Torchance zu sehen. „Das war natürlich viel zu wenig. Wir haben uns überhaupt nichts getraut, nach vorne gar keinen Druck entwickelt“, bemängelte van Lent. „Es gibt da manchmal gewisse Tendenzen, die man mittwochs im Training schon wahrnimmt. Man hofft dann, dass sich das nicht auf das Spiel überträgt, und wird dann doch enttäuscht.“

Etwas besser wurde es dann nach der Pause, als Thomas Kraus in der 50. Minute nach einer Hereingabe von Justin Hoffmanns zum Kopfball kam, mit diesem aber letztlich an Schlussmann Robin Udegbe scheiterte. Die Oberhausener zogen sich immer weiter in die eigene Hälfte zurück, und zumindest aus der Distanz wurde Borussia hin und wieder gefährlich. So traf etwa Marcel Benger die Latte, während bei Versuchen von Charalambos Makridis und erneut Kraus dann wieder Udegbe zur Stelle war. Ohne nennenswerte Ballbesitzphasen waren jedoch auch die Oberhausener immer wieder gefährlich, und das 2:0 fiel in der gerade beginnenden Nachspielzeit, als der VfL mehr riskierte und der starke Yassin Ben Balla letztlich gekonnt einen Konter abschloss.

„Es fällt mir schwer, bis auf Markus Pazurek einen Spieler herauszuheben, der seine Normalform gezeigt hat“, sagte van Lent. Der in der Vorbereitung oft auffällige Moise Ngwisani war diesmal in seinem Spiel zu stark fehlerbehaftet, bei Michel Lieder und Marcel Benger bemängelte er, sie hätten das Spiel zu oft verlangsamt. „Aber da könnte ich bei jedem etwas finden“, fügte er an. Für etwas Schwung sorgte nach seiner Einwechslung immerhin Ba-Muaka Simakala, der in Wattenscheid den Siegtreffer erzielt hatte. „Er sorgte damit auf jeden Fall dafür, dass die Stürmer auf dem Platz weniger Argumente haben. Insgesamt hat Oberhausen verdient gewonnen“, sagte van Lent.