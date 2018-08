Borussia Mönchengladbach: So könnte die Wunschelf aussehen

Mönchengladbach Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking hat das System auf ein 4-3-3 umgestellt. In der neuen Ordnung finden sich alte und neue Gesichter, die in der kommenden Saison die Startelf der Fohlen bilden könnten.

Dem einen oder anderen seiner Spieler hat Hecking offenbar die Meinung gesagt, jedenfalls ist auf dem Trainingsplatz und in den Testspielen deutlich mehr Zug drin. Der Trainer hat mit der Systemänderung und der Ansage, dass er die Selbstgefälligkeit, die vor allem im letzten Spiel der vergangenen Saison in Hamburg zu beobachten war, nicht mehr dulden wird. Die Botschaft scheint angekommen zu sein, das zumindest ist eine Erkenntnis der bisherigen Vorbereitung.

Hinten ist die Hierarchie wohl eindeutig: Torhüter Sommer, der für die Schweiz eine ganz starke WM spielte, ist gesetzt. Wenn Zugang Michael Lang und Elvedi, beide Schweizer, wieder da sind, wird der eine rechts und der andere im Zentrum spielen, die anderen beiden Jobs gehen an Matthias Ginter und den Schweden Oscar Wendt. Der Schwede war bislang nahezu konkurrenzlos, nun wird er bedrängt vom Zukauf Andreas Poulsen, der in der Vorbereitung nicht nur mit gewaltigen Einwürfen geglänzt hat.

Im Mittelfeld ist das Gedränge fast so groß in einer U-Bahn in Tokio im Berufsverkehr, es gibt diverse charmante Dreierkombinationen. Den Job als Single-Sechser bekommt zunächst vermutlich Christoph Kramer. Tobias Strobl, Denis Zakaria oder Michael Cuisance sind Alternativen. Cuisance, der Hochbegabte aus dem Lande des neuen Weltmeisters Frankreich, könnte mit Lars Stindl die Doppel-Acht besetzten. Der Kapitän indes ist noch eine Weile in der Reha nach seinem Syndesmoseband-Riss. Er wird frühestens Ende September zurück sein. Bis dahin kann sich die Konkurrenz positionieren. Jonas Hofmann und Florian Neuhaus haben in den bisherigen Testspielen Bewerbungsschreiben für die Startelf abgegeben, Zakaria schoss in Southampton ein Tor. Hinzu kommt später auch der noch angeschlagene Laszlo Bénes.