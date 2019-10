Viele Altstars und Erdogan im Hintergrund : Das ist Borussias Gegner Basaksehir

Istanbul Bei Fußball in Istanbul denkt man an Galatasaray, Besiktas oder Fenerbahce. Borussia Mönchengladbachs nächster Europa-League-Gegner Basaksehir dagegen ist kaum bekannt. Der türkische Vizemeister ist ein interessantes Projekt, aber kaum beliebt.

Ob es Borussia Mönchengladbach gelingt, Recep Tayyip Erdogan mal ins Fatih-Terim-Stadion zu locken, ist noch unklar. Der türkische Staatspräsident kommt nur zu ausgewählten Fußballspielen seines Herzensvereins Basaksehir Istanbul. Dies gilt für viele der insgesamt wenigen Anhänger des Retortenklubs aus dem ebenfalls noch jungen Stadtteil Basaksehir - es kommen in der Regel kaum mehr als 4000 Zuschauer in die Arena. Die Borussia erwartet am Donnerstag im zweiten Gruppenspiel der Europa League (18.55 Uhr/Dazn) somit eine etwas andere Atmosphäre als die, die man von Europacup-Spielen bei den Großklubs Galatasaray, Besiktas und Fenerbahce gewohnt ist.