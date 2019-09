Kostenpflichtiger Inhalt: Borussias Kramer nach Sieg in Hoffenheim : „13 Punkte sind einfach gut“

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk) Christoph Kramer rückte gegen Hoffenheim kurzfristig in die Startelf.

Sinsheim Christoph Kramer rückte beim 3:0 bei der TSG 1899 Hoffenheim kurzfristig in die Startelf. Im Interview spricht er über den Sieg und Borussias Spielweise. Und er stellt klar, dass nun auch in Istanbul bestenfalls ein Sieg her muss.