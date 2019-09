Doppelsieg für Borussias Nachwuchs : U19 siegt knapp, U17 glänzt in Bielefeld

U19 siegt knapp, U17 glänzt in Bielefeld

Mönchengladbach Auch der Borussia-Nachwuchs hat ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. Die U19 gewann gegen den Wuppertaler SV 1:0, die U17 zeigte beim 4:0 in Bielefeld die beste Saisonleistung.

Die U19 der Borussen hat gegen den Wuppertaler SV mit 1:0 gewonnen, wobei der A-Junioren-Bundesliga-Aufsteiger den Gladbachern das Leben schwer gemacht hat. „Wir haben kompakt gestanden und ein Tor mehr als unser Gegner erzielt“, sagte VfL-Trainer Sascha Eickel. „Nach einer Gala-Vorstellung in der vergangenen Woche in Bochum muss das heute reichen. Am Ende freuen wir uns einfach über die drei Punkte.“