3:0 gegen Hoffenheim : Wie bewerten Sie die Leistung der Borussen?

Sinsheim Beim 3:0 gegen Hoffenheim schaffte Borussia den vierten Sieg im vierten Auswärtsspiel unter Marco Rose. An dieser Stelle haben sie die Möglichkeit, den Gladbachern Ihre Noten zu geben.

Auswärts ist Borussia aktuell eine Macht. Das 3:0 in Sinsheim gegen TSG 1899 Hoffenheim war der vierte Sieg im vierten Auswärtsspiel, seitdem Marco Rose im Sommer das Traineramt bei den Gladbachern übernommen hatte. Doch das Team startete wiederholt nicht gut in die Partie, Hoffenheim hätte bereits in Führung liegen können, als Alassane Plea kurz vor dem Halbzeitpfiff das 1:0 nach einer starken Vorarbeit von Marcus Thuram erzielte.

Ihr Sturmkollege Breel Embolo hätte sich auch eine ähnlich gute Einschätzung verdient, wenn er seine zahlreichen Top-Chancen nicht allesamt ausgelassen hätte. All seine drei Versuche aus sehr aussichtsreicher Position verfehlten das Tor. Da seine Passquote (72 Prozent) und Zweikampfquote (38 Prozent) ebenfalls verbesserungswürdig waren, erhielt er mit einer 3- die schlechteste Gladbacher Note von unserer Redaktion. Nun sind Sie an der Reihe: Wie bewerten Sie die Leistung von Embolo, Plea, Thuram und ihren Kollegen?

Am Donnerstag bestreiten die Gladbacher das nächste Pflichtspiel, am zweiten Spieltag der Europa League treten sie in Istanbul gegen Basaksehir FK an. Danach – wie nach allen zukünftigen Pflichtspielen – dieser Saison werden wir Ihnen wieder die Möglichkeit geben, Ihre persönlichen Noten für die Borussen zu verteilen.