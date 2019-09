Nach dem Sieg in Hoffenheim : Darum lobt Borussia-Trainer Rose seinen Spieler Benes

Mönchengladbach Bislang war Borussia-Trainer Marco Rose der Mahner, der auch lobt. Nach dem Gladbacher 3:0-Sieg in Hoffenheim war es andersherum. Auch für das Verhalten von László Bénes hatte der 43-Jährige Lob übrig.

Häufig war es in dieser Saison so, dass Borussias Trainer Marco Rose seine Spieler trotz der guten Punktausbeute kritisieren musste. Die Effizienz war gut, die Leistungen meistens aber nicht gut oder nicht konstant genug. Im Nachsatz betonte der 43-Jährige dabei aber immer, auch die positiven Dinge zu sehen. Das 3:0 in Sinsheim gegen 1899 Hoffenheim gab ihm den Anlass, den Spieß mal umzudrehen.

„Ich denke, dass es bei aller Kritik, die ich immer wieder anbringe, auch wichtig ist, die Mannschaft im richtigen Moment zu loben“, sagte Rose. „Und wenn man 3:0 gewinnt, ist das der richtige Zeitpunkt. Kompliment an meine Jungs, ich bin heute sehr glücklich.“

Das war er nicht nur, weil die Borussen ihre „Punktebilanz verbessert haben in einer Phase, in der wir ein paar neue Dinge angehen“, wie Rose sagte, sondern auch, weil sie den nächsten Schritt gegangen ist, und diesmal die vorzeitige Entscheidung erzwang. „Wir sind diesmal mehr in Umschaltmomente gekommen. Es ist wichtig, dann auch das zweite Tor nachzulegen. Das macht es für den Gegner noch schwieriger“, sagte der Trainer. „So hatten wir am Ende noch einige Chancen mehr, mussten aber auch die ein oder andere gute Möglichkeit von Hoffenheim zulassen.“

Der 43-Jährige fand also, seinem Naturell entsprechend, auch Dinge, die er zu kritisieren hatte. Und er kündigte an, dass es in der Nachbesprechung des vierten Sieges im vierten Auswärtsspiel seit seiner Amtsübernahme nicht nur Lob geben wird. „Meine Jungs wissen, dass wir die Dinge sachlich und kritisch aufarbeiten und sicher einiges finden werden, was wir besser machen wollen“, sagte Rose. „Es ist wichtig, dass jeder weiß, dass ich heute glücklich für unsere Jungs und unsere Fans bin. Und trotzdem ist noch Luft nach oben, das muss ich immer wieder sagen.“

Gerade die erste Halbzeit bis zum 1:0 durch Alassane Plea kurz vor dem Pausenpfiff hat dem Trainer nicht gefallen. „Da war es von beiden Mannschaften ein Spiel mit vielen Fehlern und wenigen guten Kombinationen“, sagte Rose. „Dennoch haben wir 3:0 gewonnen, und das ist sehr gut. Aber der Zeigefinger beim Trainer bleibt oben.“

Spaß machte Rose nicht nur die Tatsache, dass mit Plea und sein französischer Landsmann Marcus Thuram wieder zwei seiner Stürmer trafen (“Das ist wichtig und ich hoffe, das gibt ihnen Vertrauen“), sondern auch Kleinigkeiten wie das ehrliche Verhalten von Laszlo Bénes. „Laci hätte gespielt, aber dann kam er nach dem leichten Warm-up in der Kabine, kurz bevor wir zum Aufwärmen rausgegangen sind, zu mir und sagte, dass er eine leichte Verhärtung im Oberschenkel spürt“, sagte Rose. „Wenn man sich unsere Kaderstärke aktuell ansieht, weiß man, dass es wichtig ist, dass wir gesund bleiben. Gerade bei den vielen Spielen, die wir vor uns haben. Deswegen wollten wir nichts riskieren.“

Bénes war der achte Spieler, der verletzt ausfiel. Bei Lars Stindl, Jonas Hofmann, Tobias Strobl, Fabian Johnson, Ibrahima Traoré, Keanan Bennetts und Torben Müsel war schon zuvor klar, dass sie nicht spielen können. Für den Slowaken rückte kurzfristig Christoph Kramer in die Partie, der eine richtig gute Leistung zeigte und von der ersten Sekunde an eine große Präsenz auf dem Platz hatte.