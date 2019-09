Fußball-Regionalliga : Makridis hat jetzt eine zweistellige Bilanz

Mönchengladbach Der beste Torschütze der U23 erzielte beim 6:0 gegen Bergisch Gladbach sein zehntes Saisontor.

Im mittleren der drei Heimspiele in Serie hat Borussias U23 gegen den SV Bergisch Gladbach am Sonntag einen Kantersieg eingefahren. 6:0 hieß es am Ende im Grenzlandstadion. Schon nach gut einer halben Stunde war nach vier Borussen-Treffern die Partie praktisch entschieden.