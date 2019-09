Borussias Linksverteidiger : Wendt spielt – wohl auch in der Türkei

Foto: Dirk Päffgen 14 Bilder Das ist Oscar Wendt.

Oscar Wendt ist neben Yann Sommer der Spieler mit den meisten Europa-Einsätzen für Gladbach im aktuellen Kader. Der Schwede scheint sich mal wieder gegen einen Herausforderer durchgesetzt zu haben.

Oscar Wendt war dabei. Als Borussia 2012 zum ersten Mal in ihrer Europapokal-Geschichte in die Türkei reiste, um bei Fenerbahce Istanbul anzutreten zum letzten Gruppenspiel jener Saison, war der Schwede im Aufgebot von Trainer Lucien Favre. Es war ein Spiel ohne sportlichen Wert. Denn bereits vor der Partie waren beide Teams schon für die Zwischenrunde der Europa League qualifiziert. Gladbach gewann 3:0. Kein anderer, der damals auf dem Rasen stand oder zum Aufgebot gehörte, spielt jetzt noch für Gladbach. Torwart Christofer Heimeroth ist noch da, aber inzwischen Teammanager. Nur Wendt spielt und spielt und spielt.

Wenn er das auch am Donnerstag tut bei der zweiten Türkei-Reise Borussias, die erneut nach Istanbul führt, dieses Mal aber in den Stadtteil Basaksehir zum gleichnamigen Gegner, dann wäre es das 30. Europapokal-Spiel Wendts für Gladbach. Yann Sommer, der Torwart, ist seit dem 0:4 gegen Wolfsberg gleichauf mit dem Schweden, die beiden sind damit die Anführer in dieser internen Rangliste des aktuellen Kaders, gefolgt von Tony Jantschke und Patrick Herrmann mit je 28 Einsätzen, Raffael (25), Granit Xhaka und Fabian Johnson (je 23).

Wenn Wendt und Sommer am Donnerstag die 30 voll machen, würden in der ewigen Europa-Rangliste des Klubs mit Horst Wohlers, der zuletzt seinen 70. Geburtstag feierte, gleichziehen. Nur 16 Spieler haben dann noch mehr Europa-Spiele für Gladbach absolviert.. Dass es bei Sommer so kommen würde, war schon vor der Saison ein sicherer Tipp. Im Falle Wendts war es weniger eindeutig.

Schließlich ist im Sommer Ramy Bensebaini verpflichtet worden, der Algerier ist ebenfalls Linksverteidiger. Dass er ein wenig brauchen würde, um anzukommen, war klar, doch spätestens nach der Länderspielpause, so war vermutet worden, sollte die Zeit Bensebainis kommen.

Die beiden Konkurrenten sind recht verschieden. Hier der kühle Schwede, da der heißblütige Nordafrikaner. Bensebaini gilt als ein Mann, der viel Betrieb machen kann über den Flügel, und genau das will Trainer Marco Rose auch, siehe Stefan Lainer auf der rechten Seite. Tatsächlich spielte Afrika-Cup-Sieger Bensebaini auch beim Derby in Köln und dann in der Europa League gegen den Wolfsberger AC.

Beim Derby war Wendt kurzfristig ausgefallen, gegen die Österreicher blieb Bensebaini, der in Köln ein paar gute Offensiv-Angebote machte, im Team. Es stand zu vermuten, dass es so bleiben würde. Doch total überzeugt hat er Rose offenbar nicht. Denn gegen Düsseldof kehrte Wendt zurück. Und spielte nun auch beim Sieg bei 1899 Hoffenheim. Es war sein sechster Einsatz im achten Pflichtspiel. Wendt ist demnach weiterhin die Nummer eins auf links. Das ist so, seit er Filip Daems abgelöst hat. Nun scheint er sich, zumindest Stand jetzt, gegen den nächsten Herausforderer nach Nico Schulz und Andreas Poulsen durchgesetzt zu haben. Der Däne saß nun in Sinsheim neben Bensebaini auf der Bank, gemeinsam sahen sie Wendt bei der Arbeit zu.

„Es war eine einfache Entscheidung bei Oscar. Er hat es beim letzten Heimspiel gegen Fortuna sehr ordentlich gemacht und wir haben gewonnen“, sagte Rose. Wendt hatte sich dem Konkurrenzkampf recht entspannt gestellt. „Es ist doch schön, mal was Neues zu lernen“, sagte der, angesprochen auf den neuen Rose-Style. So gut wie auf rechts mit dem Rose-erfahrenen Lainer läuft es auf der Wendt-Seite indes längst nicht. Doch die vergangenen beiden Spielen zeigten, dass er auf dem richtigen Weg ist. “Oscar setzt die Dinge, die wir vorher besprechen, sehr gut um. Er versucht in das Durchschieben und Vorwärtsverteidigen reinzukommen“, sagte Rose.