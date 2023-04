Borussias 0:0 im Derby Wie Trainer Daniel Farke das Spiel und das Ergebnis einordnete

„Unser Problem war, dass wir schlampig im Ballbesitz angefangen haben. So hatten wir nach einem horrenden Fehlpass sofort eine Riesen-Kontersituation zu verteidigen, dem schließen sich noch zwei Kölner Standardsituationen an. Und dann ist das ganze Stadion wach, so etwas gibt den Ton an für die ganze erste Halbzeit“, erklärte Farke. Seine Mannschaft habe so das Selbstvertrauen im eigenen Ballbesitz verloren und deswegen kaum Torchancen kreiert. „So ist die erste Halbzeit an Köln gegangen, auch wenn wir einen klaren Elfmeter hätten bekommen müssen“, sagte Farke zur Szene in der 15. Minute, als Timo Hübers im Kölner Strafraum Florian Neuhaus am Standbein traf.