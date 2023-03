Borussias Trainer Farke mit Derby-Vorfreude - Koné könnte Verschiebungen auslösen

Die zusätzliche Belastung der Nationalspieler wird indes keine Rolle spielen bei Farkes Suche nach der idealen Startformation in Köln. „Die Spieler auf diesem Niveau sind es gewohnt, im Drei-Tages-Rhythmus zu spielen. Die Kraft wird am Sonntag sicherlich kein Problem sein“, sagte Farke. Allerdings würde ihn ein Ausfall Konés auf der Doppelsechs schon treffen – auch wenn der Franzose sicherlich nicht in Topform ist und sich zuletzt auch ein paar schwere Schnitzer erlaubte. Doch bringt er eine andere Dynamik in das zentrale Mittelfeld der Gladbacher ein.