Analyse mit Klartext TV-Experte Khedira stellt Borussia ein desolates Zeugnis aus

23 Derby-Minuten genügten Sami Khedira am Sonntag, um sein Urteil über den Gladbacher Fußball zu fällen. „Es ist so lethargisch, so langsam. Die Ballverluste sind kein Zufall. Für meinen Geschmack sieht Bundesligafußball anders aus“, sagte Khedira, der als TV-Experte beim Streamingdienst „Dazn“ das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach begleitete.