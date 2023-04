Fans vor Derby in Köln unterwegs Warum die Polizei entspannt auf Pyrotechnik reagiert

Erfahrungsgemäß geht es bei dem Derby zwischen den Rhein-Rivalen immer hoch her - und das nicht immer nur auf dem Platz. Doch bislang bleiben dieses Mal die großen Ausschreitungen aus. Die Polizei Köln spricht eher von kleineren Störungen. „Auf dem Weg von der Haltestelle Aachener Straße bis zum Stadion wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet“, so eine Sprecherin. Das Zünden der Knallkörper auf dieser Strecke sei aber schon „fast erwartungsgemäß“. Doch auch aus Kölner Reihen sah man in den Fanmärschen hin und wieder Pyrotechnik.