Klare Meinungen zur Elfmeter-Situation Borussias Hofmann hat „eines der schlechteren Derbys“ gesehen

Farke attestierte Gladbach im ersten Durchgang „viel zu viele Fehlpässe und leichte Ballverluste“, sagte aber auch: „Wir haben das erste Derby gewonnen, deshalb können wir vielleicht schon besser damit leben. Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden.“ Der leichte Ballverlust Ko Itakuras in der gegnerischen Hälfte ließ Farke am Spielfeldrand früh erahnen, was für ein Nachmittag die Borussen erwarten würde. „Das setzt den Ton für so ein Spiel“, sagte er.