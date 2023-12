Verein bestätigt 1. FC Köln und Trainer Steffen Baumgart trennen sich

Köln steht nach 16 Spielen mit nur zehn Toren und zehn Punkten auf dem vorletzten Platz. Am Mittwoch hatte der FC zum Jahresausklang 0:2 (0:0) bei Union Berlin verloren. Während FC-Spieler wie Davie Selke und Marvin Schwäbe ihrem Coach den Rücken stärkten, befeuerte Baumgart selber die Diskussion um seine Person. „Es ist klar, in der Situation, in der wir sind, dass wir alles hinterfragen, auch den Trainer. Es geht nicht um meine Person, sondern es geht um die Gesamtheit und die sieht für uns nicht gut aus“, sagte der 51-Jährige nach der zehnten Niederlage im 16. Ligaspiel.