Am Sonntag in Köln Borussia steht vor einem Derby der Gegensätze

Wer am kommenden Wochenende mutig tippen will, der setzt beim Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach am Sonntag am besten auf ein Unentschieden. Denn wenn es eines in den vergangenen Jahren im Duell der rheinischen Rivalen nicht mehr gab, dann eine Punkteteilung. Das letzte Unentschieden datiert vom 21. September 2014 (0:0 in Köln), seitdem fand sich 14-mal in Folge stets ein Derbysieger. Allerdings: In zehn der ersten elf Partien dieser Serie ging es knapp zu, es gab stets nur Siege mit einem Tor Unterschied. Die jüngsten Spiele indes gingen deutlicher aus, den 1:4- und 1:3-Niederlagen aus der Vorsaison ließ Borussia im Hinspiel der laufenden Spielzeit ein 5:2 folgen.