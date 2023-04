Schwächelndes Köln So viel Aufbaugegner war Borussia bislang

So kassierte Borussia am 12. Februar eine 1:4-Klatsche bei Hertha BSC, das in den vier Ligaspielen zuvor seit dem Wiederbeginn keinen Punkt geholt und ein Torverhältnis von 1:13 erreicht hatte. Dabei waren die Gladbacher in Berlin zunächst in Führung gegangen und hatten die Partie in der ersten halben Stunde komplett im Griff. Das 1:1 mit dem ersten ernstzunehmenden Angriff der Gastgeber kippte das Spiel jedoch.