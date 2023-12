Baumgart befeuert Diskussionen in Köln „Klar, dass wir alles hinterfragen – auch den Trainer“

Die Kölner gehen als Tabellen-17. in die Weihnachtspause. Nur der zweite Aufsteiger Darmstadt 98 war in den bisher 16 Spielen noch schlechter. Für diese Bilanz ist es in Köln noch sehr ruhig in der Trainerfrage. Der einzige Sieg in den vergangenen neun Pflichtspielen gelang eben gegen Darmstadt. Ob er die Mannschaft noch erreiche, müsse ganz unabhängig von den freundlichen Worten der Spieler besprochen werden. „Deswegen lasst uns die Diskussionen führen, bevor wir in irgendeine Richtung eine Antwort geben“, sagte Baumgart. Die Antwort könnte ihn allerdings sehr schnell ereilen.