Aachen zu Gast im Grenzlandstadion Borussias U23 kann ihre Rekordsaison übertreffen

Dafür kann die Borussen-Reserve in dieser Saison noch einen Rekord einstellen. In ihrer bisher besten Regionalliga-Spielzeit sammelte Borussias U23 unter Trainer Sven Demandt 2014/15 69 Punkte in 34 Spielen ein. Das reichte damals sogar zur Meisterschaft, die wegen der Niederlage in den Aufstiegsspielen gegen die zweite Mannschaft von Werder Bremen allerdings nicht in die dritte Liga führte.