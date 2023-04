Duell der Widersprüche mit Köln Welche Bedeutung dieses Derby für Borussia hat

Acht Minuten dauerte die Pressekonferenz von Borussia Mönchengladbach vor dem Derby beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/Dazn). Trainer Daniel Farke hat in dieser Saison einzelne Antworten gegeben, die länger waren. Zum einen hatte Sportdirektor Roland Virkus natürlich nicht vor, den Transferplan des Sommers bis ins letzte Detail zu leaken. „Wenn wir neue Wasserstandsmeldungen haben, melden wir uns“, sagte Virkus. Zum anderen brachte Farke auf der kurzen Veranstaltung schnell auf den Punkt, worum es geht: „Wenn das Derby ansteht, spielt eine Formtabelle oder die Tabelle keine Rolle. Das Spiel steht ein bisschen für sich“, so der 46-Jährige.