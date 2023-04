Drei Elfer, zwei Platzverweise, ein Dreierpack Borussias U19 dreht 0:2-Rückstand in wilder Partie in Hilden

Die erste Chance in einer ereignisreichen Partie gehörte am Samstagnachmittag den Borussen: Noah Adedeji-Sternberg kam aus zentraler Position zum Schuss, bereitete dem Hildener Torwart aber keine Probleme. Hilden hingegen wusste die erste Gelegenheit zu nutzen, Gladbachs Moustafa Moustafa unterlief im Spielaufbau ein Fehlpass, Venhar Ismailji schoss den Ball vom Sechzehner zum 1:0 ins obere Eck. Ein gelungener Start für den Bundesliga-Absteiger, der per Fernschuss in der 14. Minute beinahe das 2:0 nachgelegt hätte, doch der Ball ging knapp am Gladbacher Kasten vorbei.