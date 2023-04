Nullnummer in Köln Gladbach trifft wieder nicht auswärts – punktet aber in Köln

Die kurze Unterbrechung während der Überprüfung nutzte Farke dazu, gezielt einige Anweisungen an seine Spieler weiterzugeben – besser wurde es aber nicht. Köln blieb das deutlich aktivere Team und erkämpfte sich die Feldvorteile immer wieder durch frühe Balleroberungen, während sich die Borussen schwertaten, bis in die gegnerische Hälfte zu kombinieren. Dass Köln die Überlegenheit aber nicht in Zählbares ummünzen konnte, lag an Omlin: Gladbachs Keeper entschärfte sowohl Schindlers zweiten Versuch (28.) als auch zehn Minuten später den Weitschuss von Eric Martel. Borussia kam zu oft einen Schritt zu spät – was auch zu zwei Gelben Karten in der ersten Halbzeit führte. Eine sah Koné, der damit das kommende Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg verpassen wird.