Erneut getroffen : Embolo startet bei Borussia durch

Mönchengladbach Gegen RB Leipzig erzielte Breel Embolo sein zweites Tor in Folge. Weil er wieder seinem Körper vertraut, kann er seine Leistungsfähigkeit abrufen. Die Summe, die Borussia an Schalke zahlte, könnte sehr gut angelegt sein.

Man hatte sich vorgenommen, Geduld mit Breel Embolo zu haben. Er bekam Zeit, seinen verletzten linken Fuß zu regenerieren, er sollte dann auch behutsam herangeführt werden und war vor allem ein Investment in die Zukunft der Borussen. Dass der 22-Jährige aber schon in der Anfangsphase der Saison derart auftrumpft, war nicht zu erwarten. Gegen RB Leipzig (1:3) erzielte er bereits sein zweites Tor hintereinander, beeindruckender war aber seine Kampfkraft und Spiellust, die er über die gesamte Dauer der Partie zeigte.

Trainer Marco Rose brachte Embolo wie gegen Schalke (0:0) auf der Zehner-Position. Der Start gegen die Leipziger war auch ähnlich unglücklich wie der Auftritt gegen seinen Ex-Klub, verlor er doch innerhalb der ersten zwei Minuten zweimal den Ball und sah nach einem bösen Foul an Lukas Klostermann die Gelbe Karte. Doch Embolo fing sich, in der 10. Minute lupfte er einen Ball mit dem Außenrist über die RB-Abwehr perfekt in den Lauf von Alassane Plea, der über das Tor schoss. Das war der Startschuss einer Reihe von guten Szenen, die Embolo am Freitagabend hatte.