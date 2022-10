Bundesliga kompakt : Bochum holt ersten Saisonsieg – Leipzig rettet Punkt in Mainz

Bochum/Mainz Der VfL Bochum hat endlich seinen ersten Saisonsieg gefeiert und den Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt geschlagen. RB Leipzig rettet einen Punkt in Mainz und Wolfsburg holt ein 1:1 in Augsburg.

1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig 1:1 (1:0)

VfL Bochum - Eintracht Frankfurt 3:0 (0:0)

Kollektives Aufatmen an der Castroper Straße: Der VfL Bochum hat bei der Heimspiel-Premiere von Trainer Thomas Letsch den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert und ein Lebenszeichen an die Konkurrenz geschickt. Das Tabellenschlusslicht siegte 3:0 (0:0) gegen den Champions League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt .

FC Augsburg - VfL Wolfsburg 1:1 (0:1)

Der VfL Wolfsburg hat seinen zweiten Sieg in Serie verpasst - aber mit Glück wenigstens einen Punkt gerettet. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac ging in einer bisweilen hitzigen Begegnung beim FC Augsburg zunächst überraschend durch Yannick Gerhardt (27.) in Führung, durfte am Ende aber mit einem 1:1 (1:0) zufrieden sein. Robert Gumny (55.) bescherte den Gastgebern nach zuvor drei Siegen das verdiente Unentschieden.