Kostenpflichtiger Inhalt: Europa-League-Auslosung : Borussias Rückkehr nach Rom

Vorfreude am Niederrhein: Nach zwei Jahren ist Borussia wieder europäisch unterwegs. Foto: REUTERS/INA FASSBENDER

Mönchengladbach Die Gladbacher reisen in der Europa League nach Istanbul, Wolfsberg und, mal wieder, in die Ewige Stadt. In Rom gab es schon einige geschichtsträchtige Spiel der Borussia.