Streamingdienst : Dazn zeigt alle Europa-League-Spiele der Borussia

Der Europa-League-Pokal. Foto: dpa/Daniel Cole

Köln Wie auch in der vergangenen Saison zeigt der Streamingdienst Dazn alle Spiele der deutschen Teilnehmer in der Europa League live. Neben Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg gilt das also auch für die Spiele von Borussia Mönchengladbach.

Der Streaminganbieter Dazn wird alle Spiele der deutschen Teilnehmer Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg in der Europa League live übertragen. Zudem wird auch das Konferenz-Format "GoalZone" fortgeführt. Der erste Spieltag findet am 19. September statt.

Insgesamt zeigt Dazn alle 205 Spiele der Europa League, davon sind auch 15 Partien im Free-TV zu sehen. Auch in Österreich werden alle Begegnungen des Vizemeisters LASK sowie des Wolfsberger AC übertragen.

(lt/sid)