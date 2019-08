BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Sportdirektor Max Eberl

"Ich freue mich auf die Gruppe, es sind die internationalen Reisen, auf die wir zwei Jahre lang gewartet haben. Die Reisestrapazen werden aufgrund der Distanzen nicht so groß sein. Mit den drei Mannschaften haben wir keine Europapokal-Geschichte. Wir waren schon mal in Istanbul und in Rom, haben seinerzeit aber gegen andere Vereine der Stadt gespielt. Wir werden, bis auf das Spiel in Rom, in kleinen Stadien spielen. Mit AS Rom haben wir einen großen Gegner bekommen, der in der vergangenen Saison in der Champions League gespielt hat. Mit hitzigen Fans in Istanbul wird auch das sportlich herausfordernd werden. Wenn wir gut drauf sind, können wir in der Gruppe aber bestehen. Unser Ziel ist es weiterzukommen."