Auslosung Europa League : Frankfurt bei Play-off-Einzug gegen Plowdiw oder Straßburg

Die Frankfurter Spieler feiern mit den Fans nach dem Einzug in die 3. Qualifikationsrunde der Europa League. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt muss in den nächsten beiden Wochen noch um den Einzug in die Europa League spielen. Erreichen die Hessen die Play-offs, sind sie gegen die beiden möglichen Gegner der Favorit.

Für den Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist der Weg in die Gruppenphase der Europa League bereitet. Sollte sich der Halbfinalist der Vorsaison in der 3. Qualifikationsrunde (8./15. August) gegen den Außenseiter FC Vaduz durchsetzen, kommt es in den Play-offs (22./29. August) zum Duell mit Lokomotiw Plowdid (Bulgarien) oder Racing Straßburg (Frankreich). Bei beiden Paarungen wären die Hessen der Favorit.