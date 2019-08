Lars Stindl (Kapitän): „Insgesamt ist es eine gelungene Auslosung. AS Rom ist ein super Los. Zwar waren wir schon mal mit Borussia in Rom, dieses Mal geht es aber gegen die andere römische Mannschaft. Das macht es auch für die Fans attraktiv. Es ist eigentlich eine Champions-League-Mannschaft und damit auch der schwierigste Gegner. Gegen Istanbul Başakşehir FK haben wir schon in der Saison-Vorbereitung gespielt. Es ist eine sehr interessante Mannschaft, die in der vergangenen Saison eine super Runde in der Türkei gespielt hat. Vom Wolfsberger AC habe ich weniger gesehen. In unserem Trainer haben wir aber jemanden, der die Mannschaft bestens kennt.“