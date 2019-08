Maximal 70 Euro in der Champions League : Uefa begrenzt Ticketpreise für Auswärtsfans im Europapokal

Köln Gute Nachrichten für Fans, die in der kommenden Europapokalsaison auswärts fahren wollen. Die Uefa begrenzt die Ticketpreise für Auswärtsfans. Die Europa Legue ist dabei etwas günstiger als die Champions League.

Die Uefa begrenzt in der kommenden Fußball-Europapokalsaison die Ticketpreise für Auswärtsfans. Vereine dürfen in der Champions League in dieser Spielzeit maximal 70 Euro für eine Eintrittskarte im Gästeblock verlangen, in der Europa League liegt das Maximum bei 45 Euro. Dies teilte der Verband am Freitag mit.