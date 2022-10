Rudelbildung und Rote Karten nach Abpfiff : Borussias U19 verliert Derby gegen den 1. FC Köln

Mönchengladbach Gladbachs U19 musste sich am Samstag im Derby mit 1:3 gegen den 1. FC Köln geschlagen geben. Die endgültige Entscheidung fiel in der Nachspielzeit. Mit dem Abpfiff gab es vor der Gladbacher Ersatzbank eine Rudelbildung zwischen beiden Mannschaften, die der Schiedsrichter mit zwei Roten Karten bestrafte.

Borussias U19 hat ihr Derby gegen den 1. FC Köln am Samstag mit 1:3 verloren. Bereits im ersten Durchgang waren die Kölner auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park mit 2:0 in Führung gegangen. Zunächst hatte der Kölner Justin Diehl vor den Augen des Gladbacher Sportdirektors Roland Virkus, der sich unter den Zuschauern befand, über die linke Seite einen Konter zum 1:0 vollendet. Diehl zog dabei nach innen in den Strafraum, ließ zwei Gladbacher Abwehrspieler stehen und traf mit einem Schuss in die rechte untere Ecke.