In der ersten Halbzeit : Gladbach-Fans protestieren lautstark gegen RB Leipzig

Mönchengladbach Damit war im Spiel gegen RB Leipzig zu rechnen. Fans der Borussia protestierten mit Trillerpfeifen lautstark gegen den ungeliebten Konkurrenten RB Leipzig.

Die Fans von Borussia Mönchengladbach haben das Heimspiel gegen RB Leipzig am Freitagabend für erneute Proteste gegen den Fußball-Verein aus Sachsen genutzt. In der Anfangsphase quittierte der Großteil der rund 50 000 Zuschauer jede Ballberührung der Gäste mit lautstarken Pfiffen, für die anscheinend eigens Trillerpfeifen verteilt worden waren. In der Nordkurve hing ein großes Banner, auf dem „Keine Akzeptanz für RB“ stand.