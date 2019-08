Einlauflied wird verändert : Borussia-Fanszene kürzt „Die Seele brennt“

Gladbachs Fans tüfteln an der perfekten Stimmung im Borussia-Park. Foto: Rheinische Post/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Borussia feilt weiter an der perfekten Einstimmung auf die Heimspiele. Nachdem „Die Elf vom Niederrhein“ verschoben und „Die Seele brennt“ nun das Einlauflied ist, gibt es eine weitere Veränderung – der Song wird gekürzt.

Doch der Start mit dem neuen Ablauf lief nicht reibungslos. War zunächst die neue Reihenfolge einigen ein Dorn im Auge, war es nun die Länge des Liedes. Deswegen entschlossen sich die Gladbacher nun, „Die Seele brennt“ zu kürzen. Zuerst berichtete der „Express“ darüber. „Mit der Hymne ist es bei den Borussen so wie beim Team auf dem Rasen: Es ist ein Prozess. Nach dem Schalke-Spiel war die Hymne natürlich ein Thema, insbesondere die Länge des Liebes, weil die üppige Schalker Fanschaft in die Endphase ’reingepfiffen’ hatte. In der Debatte waren verschiedene Ideen, letztlich wurde der Song hinten raus gekürzt“, sagt Gladbachs Stadionsprecher Torsten „Knippi“ Knippertz im Gespräch mit unserer Redaktion.