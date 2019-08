Borussia macht Fortschritte : Fünf Lehren aus der Niederlage gegen RB Leipzig

Mönchengladbach Die Niederlage für Borussia war ärgerlich gegen RB Leipzig, sie war aber auch erkenntnisreich. Marco Rose kann aus diesem Spiel positive und negative Dinge mitnehmen.

Beim 1:3 der Borussen gegen RB Leipzig gab es Höhen und Tiefen beim Team von Trainer Marco Rose. Er selbst sagt: „Es war insgesamt ein gutes Spiel von uns, in dem die Messlatte gelegt wurde, für das, was wir in den nächsten Wochen spielen wollen. Da wollen wir auf gar keinen Fall mehr drunter kommen, sondern eher in Teilbereichen drüber.“ Doch das Ergebnis zeigt, dass längst nicht alles gut war, schließlich war der Sieg für Leipzig durchaus verdient. Fünf Lehren kann man durchaus ziehen, positive wie negative.

Borussia hat ihre Standardstärke wieder: Vier Tore hat Gladbach in dieser Bundesliga-Saison bislang erzielt, drei davon resultierten aus ruhenden Bällen. Bénes flankte das Spielgerät in diesem Fall perfekt auf Embolo, der mit der Schulter traf. Beide waren auch schon in Mainz an den Standard-Toren beteiligt, Bénes verlängerte den Neuhaus-Freistoß, den Lainer später verwandelte, Embolo wurde vor Pleas Freistoßtreffer gefoult. Waren diese Situationen bei Borussia in der vergangenen Saison lange unproduktiv, sind sie nun wieder eine Stärke. Nur die Eckbälle sind nach wie vor sehr verbesserungsbedürftig.