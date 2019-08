Wer war gut, wer nicht? : Benoten Sie die Leistung der Borussen gegen Leipzig

Für mehr als den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Breel Embolo (links) hatte es für Borussia nicht gereicht. Foto: AP/Martin Meissner

Mönchengladbach Borussia verliert ihr Heimspiel gegen RB Leipzig mit 1:3. Trainer Marco Rose hat trotzdem ein gutes Spiel von seiner Mannschaft gesehen. Hier können Sie die Leistung der Borussen benoten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Sebastian Hochrainer Von Sebastian Hochrainer Redakteur bei der Rheinischen Post Autorendetails aufklappen Berichtet über Borussia Mönchengladbach zum Autorenprofil

Trainer Marco Rose war angetan von der Darbietung seiner Spieler, obwohl die Partie gegen RB Leipzig mit 1:3 verloren ging. „So stellt er sich Fußball vor“, sagt er, das Spiel sei „eine Messlatte“ gewesen, unter der die Auftritte der Borussen in der Art und Weise künftig nicht mehr liegen sollen. Gerade beim Herausarbeiten von Torchancen machte das Team einen großen Sprung nach vorne. Im Spiel gegen Leipzig hatte Gladbach gefühlt mehr Gelegenheiten als in den drei Pflichtspielen zuvor in Sandhausen (1:0), gegen Schalke (0:0) und in Mainz (1:3) insgesamt. Doch sie kassierten auch im Gegenzug drei Gegentore, zuvor musste Yann Sommer nur einmal den Ball aus dem Netz holen.

Dass das Spiel keinen besseren Ausgang für die Gladbacher hatte, lag auch daran, dass Alassane Plea am Freitagabend die Kaltschnäuzigkeit, die er schon so oft bewies, vermissen ließ und in der ersten Halbzeit beim Stand von 0:0 zwei Hochkaräter auließ. Einmal schoss er volley nach einem tollen Pass von Breel Embolo deutlich zu hoch, beim zweiten Versuch gab er Leipzig-Keeper Peter Gulacsi die Möglichkeit, den Ball abzuwehren. In unserer Einzelkritik war das ein Faktor dafür, dass wir Plea mit der Note 5 bewerteten. Ebenso entscheidend war sein Mitwirken am 0:1, bei dem er im Vorlauf zweimal den Ball verlor und anschließend bei einer Grätsche von Kampl nur halbherzig zu Werke ging.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 15 Bilder Borussia gegen Leipzig: die Fohlen in der Einzelkritik.

Ebenfalls eine Mitschuld an diesem Treffer hatte Matthias Ginter, der sich vom Dreifach-Torschützen Timo Werner überlisten ließ. Weil Borussias Abwehrchef auch beim zweiten Gegentreffer einen Schritt zu spät kam und sein Kopfballversuch vor dem 1:3 scheiterte, bewerteten wir ihn ebenfalls mit der Note 5.

Unserer Meinung war Breel Embolo, der nicht nur Torschütze, sondern auch dauerhafter Dampfmacher war, der Borusse, der sich die beste Bewertung verdiente, er bekam eine 2-. In unserer Umfrage zum Spieler des Spiels gegen Leipzig lag der Schweizer auch bei unseren Lesern vor (Stand Samstagvormittag). Stefan Lainer als mehrfacher Vorbereiter guter Chancen so wie der eingewechselte Laszlo Bénes waren mit einer 3+ ebenfalls Gladbacher, die positiv in Erscheinung getreten sind. Doch wie haben Ihnen die Darbietungen der Borussen gefallen? In unserer Umfrage können Sie die Spieler benoten.