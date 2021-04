Frankfurt-Coach hat unterschrieben : Hütter wird neuer Gladbach-Trainer

Mönchengladbach Adi Hütter hat bei Borussia Mönchengladbach unterschrieben. Der Österreicher verlässt Eintracht Frankfurt nach drei Jahren. Möglich macht den Wechsel eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag.

Borussia Mönchengladbach hat den Nachfolger von Marco Rose gefunden: Nach Informationen unserer Redaktion hat Adi Hütter seinen Vertrag unterschrieben und wechselt zur neuen Saison von Eintracht Frankfurt an den Niederrhein. Die offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus. Beide Mannschaften treffen am Samstag in der Bundesliga aufeinander.