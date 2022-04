Noten-Check : Bewerten Sie die Leistung der Borussen in Fürth

Interaktiv Fürth Nach Yann Sommer glatter Eins gegen Mainz war beim 2:0 in Fürth eine 2+ die beste Gladbacher Note. Ein Borusse erhielt sogar nur eine Vier. Wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie die Leistung der Mannschaft von Trainer Adi Hütter gesehen haben.

Im Fokus standen also andere Profis beim Gladbacher Auswärtssieg, der das Punktekonto von 34 auf 37 Punkte schraubte. Die beste Note erhielt Alassane Plea , der nach einem – auch wegen einer Bronchitis – schwachen Auftritt gegen Mainz an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfte. Ein Tor und einen Assist sammelte er, noch mehr Scorerpunkte wären drin gewesen, wenn Marcus Thuram die Vorlage seines Landsmann besser genutzt hätte. Dennoch zählte der 24-Jährige zu den stärksten Borussen. Wir wollen nun von Ihnen wissen: Wie bewerten Sie die Leistung der Mannschaft in Fürth ?

Die zweitbeste Note gab es von unserer Redaktion für einen Abwehrspieler: Jordan Beyer untermauerte seine Stammplatz-Ambitionen mit einem aufmerksamen und resoluten Auftritt. Beinahe wäre ihm in der Schlussphase sogar sein erstes Tor im 29. Bundesligaspiel gelungen. Unterm Strich war Beyer damit souveräner, stabiler und auffälliger als seine Nebenleute Nico Elvedi und Matthias Ginter in der Dreierkette.

Einen wechselhaften Nachmittag hatte Florian Neuhaus. Der Nationalspieler legte mit einem bemerkenswerten Offensivdrang los, hatte die erste Großchance und setzte Stefan Lainer vor dem elfmeterreifen Foul der Fürther mit einem Absatzkick in Szene. Eine Passgenauigkeit von nur 68 Prozent genügte allerdings nicht Neuhaus‘ Ansprüche, gerade in der schwachen Phase nach der Pause leistete er sich deutlich zu viele Ballverluste. Beendet hätte er das Spiel dennoch fast mit einem Tor – wenn nicht Thuram in seinem Rücken so plump gefoult hätte.